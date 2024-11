Dopo essere stata ospite del Cosenza, in occasione del match che i Lupi hanno giocato (e pareggiato) al San Vito Marulla contro il Sudritol, Donata Bergamini, nel pomeriggio di ieri, domenica 17 settembre, ha partecipato a una manifestazione che si è svolta a Luzzi, poco prima del fischio d'inizio della sfida che ha visto in campo i padroni di casa della Db Rossoblù affrontare il Campora, per la prima giornata del campionato di Promozione.

La società che porta il nome del compianto Denis Bergamini, da questa stagione guidata dal presidente Luca Gencarelli, ha voluto consegnare alla sorella del compianto ex calciatore del Cosenza la maglia della squadra con l'8 stampato sulle spalle, numero che non è mai stato assegnato ad alcun atleta della formazione rossoblù, proprio in memoria di Denis. Bergamini, che oggi avrebbe compiuto 61 anni, indossò la maglia numero 8 del Cosenza per cinque stagioni dall'estate del 1985 al tragico 18 novembre 1989, giorno in cui perse la vita.

La maglia della Db Rossoblù Luzzi è stata consegnata a Donata Bergamini dal presidente Gencarelli accompagnato dal direttore generale Antonio Fratto e da una vecchia conoscenza del Cosenza, l'attaccante francese Allan Baclet che dalla sorella di Denis ha ricevuto una maglietta con stampato il volto del fratello, la stessa consegnata anche alla società del presidente Gencarelli.