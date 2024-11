È stata sufficiente la rete di Marcello Percia Montani al 8' per permettere alla Db Rossobù Città di Luzzi di mister Spinelli di vincere la finale play off del girone A di Promozione contro l'Altomonte. Al “San Francesco” un appuntamento dal sapore di Eccellenza lo ha offerto il pubblico, coreografie e tifo di entrambe le fazioni che hanno fatto da colonna sonora per tutta la gara invadendo la quiete di Luzzi.

Si capisce subito che non sarà come l’ultima sfida in campionato, i tecnici (e non solo) conoscono gli avversari e dipingono sulla propria tela quello che potrebbe essere il proprio capolavoro. Pennellate precise, questo colore al posto di quell’altro, sfumature e primi piani, insomma Spinelli e Pascuzzo costringono i sostenitori delle proprie squadre ad applaudire la prestazione, vinti e sconfitti raccolgono l’apprezzamento delle proprie tifoserie, con spirito diverso per il risultato.

Il presidente Gencarelli: «È stata una bellissima giornata di sport »

Il presidente/ultras Gencarelli non sta nella pelle, alla fine felice e stremato. «Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato, sapevamo che ci aspettava una partita molto dura ma eravamo consapevoli dei nostri mezzi».

«Luzzi merita questo, merita palcoscenici più importanti. Oggi è stata una bellissima giornata di sport – conclude il massimo dirigente - è questa la mia prima vittoria e ne sono orgoglioso».

Entusiasta il tecnico Spinelli: «Era un obiettivo importante e ci siamo riusciti»

Mister Spinelli, analizzando la gara, dice ai nostri microfoni: «Una partita che ci aspettavamo, ho detto ragazzi non era facile ripetere la partita di campionato, si giocava sul filo del rasoio tra due grosse compagini, non forse tanto lo spettacolo ma era troppo alta la posta in palio. Abbiamo avuto la palla per poter andare in vantaggio, ci siamo riusciti e poi abbiamo cercato di gestire tranne negli ultimi 5 minuti in cui hanno avuto la possibilità forse di poterla pareggiare ma penso che non fosse giusto perché anche noi nelle ripartenze eravamo andati in superiorità un paio di volte ma non siamo riusciti a chiuderla. Era un obiettivo importante e ci siamo riusciti. Faccio i complimenti alla squadra, faccio i complimenti alla società e, lasciamelo dire faccio, i complimenti a questo grande pubblico che anche oggi ci ha dato la possibilità di vivere di nuovo il mondo del calcio di livello, la vittoria la dedichiamo a loro».

«Quest'anno è stato un anno un anno importante, un anno difficile. Sono subentrato, ho dovuto mettere a posto alcune cose, penso che il risultato poi alla fine mi abbia dato ragione. Ancora una volta devo ringraziare la società in primis che mi ha mi ha voluto a tutti i costi - dice in conclusione l'allenatore -, ho trovato questa squadra che mi ha seguito dal primo giorno e quindi gli faccio veramente una lode. Il mio carattere non è facile, mi hanno capito e siamo arrivati fino alla fine disputando una gara importante che sul filo del rasoio siamo riusciti a vincere, devo fare i complimenti perché sono stati grandi».

La certezza di Pascuzzo: «Abbiamo dato tutto»

Intercettiamo mister Pascuzzo, espulso nella fase finale dell’incontro: «Inizio con i complimenti ai miei ragazzi, hanno dato veramente il cuore, l'anima. Ci eravamo ripromessi di dare tutto il massimo impegno riuscendoci. Sapevamo che era una partita difficile, conoscevamo la forza dell’avversario, tanto quanto la nostra. Avevamo preparato una partita in cui bisognava tenere il risultato in bilico ma per sfortuna nostra e bravura loro alla prima occasione, dopo 10 minuti, sono andati in goal che gli ha dato più sicurezza, più tranquillità. Anche vero che poi comunque non abbiamo rischiato altre situazioni. Nel secondo tempo, la squadra ha subito qualche cambiamento e ne ha giovato, si è espressa alla grande creando tantissimo avendo delle situazioni importanti dove non siamo riusciti a concretizzare. Nel finale abbiamo avuto più di una palla goal, è solo questo il rammarico, doveva andare così. L'importante è aver fatto tutto quello che dovevamo fare, senza rammarico». Tra le prestazioni della stagione, quella della finale playoff della squadra di mister Pascuzzo potrebbe classificarsi tra una delle migliori. «Per quando mi riguarda, l'ho detto la settimana scorsa, la squadra in questa fase di play off era salita ad un livello altissimo di mentalità, di presenza in campo, di qualità tecnica e tattica, sottolineo però il fatto che noi oggi abbiamo dato tutto».