La formazione amaranto passa grazie a un gol per tempo. Il primo lo firma Kebe di testa, il secondo bomber Angulo. Soddisfatto il tecnico: «Felice per l'atteggiamento della squadra»

Arriva la prima vittoria stagionale per la Deliese, che coincide con la prima in trasferta. La formazione di mister Gambi, infatti, si impone per 0-2 sul campo dello Stilomonasterace dopo una prestazione sicuramente positiva e che ha palesato i valori di questa squadra che, quest'anno, ha tutte le carte in regola per fare un campionato da protagonista. Un gol per tempo per gli amaranto che la sbloccano prima a sette dall'intervallo, con una bella incornata di Kebe, e poi alla mezz'ora della ripresa con bomber Angulo.

La partita

Vittoria pesante e meritata, peraltro su un campo difficilissimo, per la Deliese contro lo Stilomonasterace, altra squadra destinata a svolgere un ruolo da protagonista. Primi venti minuti di gioco di marca locale e che mettono in difficoltà gli amaranto. Poi però esce fuori la squadra di Nello Gambi che, una volta prese le misure dell'avversario, comincia a macinare gioco. Il risultato si sblocca al minuto 38: corner battuto da Tello che mette in mezzo e trova l'imperioso stacco di Kebe per lo 0-1. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a dettare i tempi e, alla mezz'ora, arriva anche il raddoppio con Angulo che, lanciato in campo aperto da capitan Carbone, spegne definitivamente le velleità della squadra di casa. La Deliese sale così a quattro punti in classifica dopo due giornate di campionato.

Le parole di mister Gambi

Soddisfatto mister Gambi, intervistato nel post partita ai microfoni ufficiali del club: «Oltre al risultato, che è la cosa principale, siamo felici soprattutto per l'atteggiamento della squadra che, nei primi venti minuti, ha saputo soffrire la veemenza dello Stilomonasterace, poi poi è saputa uscita uscire fuori e, con un pizzico di coraggio in più, è riuscita a giochicchiare trovando anche il gol del vantaggio. Nella ripresa abbiamo sofferto poco o nulla e abbiamo trovato il raddoppio. Sono contento perché diamo continuità di risultati, tenendo conto che questo è il quarto utile consecutivo, contando anche la Coppa Italia, e poi è un successo in trasferta che fa morale». Per la Deliese, adesso, c'è l'impegno casalingo contro il Capo Vaticano.