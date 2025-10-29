Non solo in campionato, ma la Deliese continua a volare anche in Coppa Italia Dilettanti. Nella gara di andata dei quarti di finale, la compagine amaranto si aggiudica il primo round battendo 3-2 il Val Gallico dopo una sfida combattuta e sempre in bilico. Alla fine la squadra di mister Andrea Parentela la spunta grazie alle reti di Ventra, Ibarguen e Spanò. Continua la scia vincente, con la gara di ritorno ancora apertissima ma con un piccolo vantaggio da poter gestire.

Le parole di Parentela

Ecco le parole del tecnico amaranto nel post partita: «Una buonissima prestazione da parte dei ragazzi, considerando anche che rispetto a domenica ho cambiato otto undicesimi, dunque posso ritenermi molto soddisfatto perché tutti si sono fatti trovare pronti e, soprattutto, diamo continuità di risultati. Ci aggiudichiamo il primo round, ma per centrare la semifinale ci vorrà un'altra grande partita».

Qualche sbavature sulle due reti subite: «Abbiamo preso due gol su palle inattive, ma cambiando tanti uomini ci sta perché i tempi di gioco non erano ben allineati come di solito, ciò non toglie che le due segnature avversarie erano evitabilissime. Nel complesso però il risultato è giusto».

Trentinella si sta inserendo

Una menzione per Trentinella: «Metterlo in discussione sarebbe fortemente illogico, perché è un giocatore importante che non gioca da tanto tempo. Domenica contro il Gioiosa Ionica non l'ho voluto rischiare, in questa gara invece i ritmi non erano altissimi e devo dire che ha fatto più di un'ora buona. Dobbiamo cercare di non affaticarlo troppo e farlo arrivare alla sua condizione migliore. Adesso la rosa è buona è non abbassiamo il livello neanche quando facciamo dei cambi».