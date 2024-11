La Deliese ha iniziato la preparazione atletica in vista del prossimo campionato calcistico di Promozione girone B.

Da lunedì 5 agosto, alle pendici dell’Aspromonte sono disponibili tutti i giocatori, tranne due ragazzi argentini, l’attaccante Dante Aiello e il centrocampista Santiago Tello, che arriveranno entro fine settimana. Il direttore sportivo Antonio De Giorgio ha allestito un organico di tutto rispetto per la categoria. Le sessioni di allenamento si stanno svolgendo presso l’impianto sportivo locale anche per dare l’opportunità ai tifosi di stare vicini al gruppo. Il club parte con ambizioni di alta classifica e il sostegno dei propri sostenitori può rappresentare la marcia in più per conquistare la vetta.

La presentazione

Venerdì 9 agosto si svolgerà la presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico, che avverrà nell’ambito della prima festa dei prodotti tipici deliesi. La compagine del presidente Biagio Italiano si impegna per essere pronta per il match d’esordio di Coppa Italia, che si disputerà il primo settembre davanti al pubblico di casa contro la ReggioMediterranea.

«C'è massima disponibilità e predisposizione al lavoro da parte di tutti i ragazzi– afferma il giovane allenatore amaranto Nello Gambi, dalla passata stagione alla guida del club con ottimi risultati-. Si vede che hanno voglia di fare sacrifici insieme. Mi piace sottolineare la grande organizzazione societaria. A partire dal presidente fino a tutti dirigenti, che sono circa 22, sono presenti giornalmente al campo per cercare di metterci nelle migliori condizioni per lavorare. Siamo come una grande famiglia. È un’attenzione rassicurante per me e tutto il gruppo».