Dopo un avvio di campionato gagliardo e ricco di soddisfazioni, la Dierre è pronta a tornare sul parquet. Archiviata la ghiotta vittoria casalinga contro Giarre, gli uomini di coach Lo Storto sono chiamati all'appuntamento con la trasferta per dare continuità al percorso intrapreso e mantenere saldamente la vetta della classifica.

L'obiettivo è chiaro: ritrovare il successo lontano dalle mura amiche dopo la rocambolesca sconfitta di Siracusa di 15 giorni or sono. La sfida si preannuncia tutt'altro che semplice, in programma sabato 24 ottobre alle ore 19:00 presso il Palacatania.

A dirigere l'incontro saranno i signori Fabrizio La Spina e Antonio Cantarella, entrambi della sezione di Giarre.

L'avversario: gioventù ed esperienza in panchina

Di fronte alla Dierre ci sarà una compagine guidata da una guida tecnica ultra navigata: l'ex Lamezia Djukic, autentico decano del basket balcanico.

Il roster che si opporrà al team bianco-blu è tra i più giovani della categoria: un gruppo esuberante e ricco di energie fresche. Il pericolo numero uno in fase offensiva sarà presumibilmente Mateo Vincitorio, unico senior (o quasi) del gruppo, pronto a guidare i suoi con esperienza. Ma attenzione alle sorprese: nel roster figura anche il giovane ex Catanzaro, Alessandro Signorino, che vorrà certamente mettersi in mostra contro la sua ex squadra. Non c’è più Moretti che ha salutato.

Sarà una partita all'insegna della corsa e della «garra», la grinta agonistica che non dovrà mancare da entrambe le parti.

Il cammino dei padroni di casa non è stato lineare. Dopo la sconfitta nel derby con Gravina all'esordio, sono arrivati il riscatto alla terza giornata (superando quota 100 punti contro Marsala) e una larghissima sconfitta (-46) in casa del Ribera nell'ultima giornata. Un trend altalenante che li rende imprevedibili.

La Dierre, dal canto suo, ha lavorato sodo durante la settimana, recuperando qualche acciaccato in vista di questo impegno. La parola d'ordine nello spogliatoio è una sola: continuità.