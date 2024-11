La Digem-Tavernese Odontoiatria e Medicina torna alla vittoria, al PalaMarcellino, e smuove una classifica che cominciava a farsi difficile.

A farne le spese la Cidue costruzioni, squadra reggina che dimostra carattere e determinazione. Questo perché le padrone di casa vanno in vantaggio di ben due set e le avversarie riescono a recuperare lo scarto portandosi sul 2-2. L’intensità è travolgente e la struttura ionica, gremita di tifosi, apre in festa il weekend di San Martino. Per brindare serve il tie break. Solo così Massimiliano Di Garbo può dire di essere tornato alla vittoria sul proprio parquet.

«Un calo di concentrazione ha favorito la reazione delle brave avversarie. La gara si è fatta difficile ma siamo stati bravi a riprenderla in mano, senza rimanere vittime dei nostri stessi errori».

Non esalta nessuna atleta, questa volta, Massimiliano Di Garbo ma elogia una reazione di squadra così come condanna un calo di concentrazione del gruppo. Questo atteggiamento insegna qualcosa alle sue ragazze che riprendono anche fiducia nelle proprie possibilità.