Primo tempo di marca viola che chiude il parziale sul 2-0. Nella ripresa i biancorossi accorciano le distanze, ma non riescono a pareggiare e proseguono il momento difficile. Protagonista della giornata Infusino con gol e assist decisivi per il successo dei pianigiani

Continua la striscia positiva della Gioiese che nella decima giornata del campionato di Eccellenza batte in casa 2 a 1 il Bocale.

Per i biancorossi, invece, si tratta della quinta sconfitta consecutiva e prosegue il momento difficile, seguito anche dalle dimissioni del presidente Filippo Cogliandro, sostituito da Francesco Cuzzola.

LA GARA

Dopo un primo tempo di marca viola, chiuso dai metaurini sul risultato di 2 a 0 (con le reti al 13’ di Infusino e al 30’ da Scarf, sempre su assist dell'attaccante di Gioia Tauro), gli uomini di mister Saviano accorciano le distanze nella ripresa al 64’ con Romano, e hanno una ghiotta opportunità nel finale con un colpo di testa di Nicolau, ma non riescono a pareggiare il match.



Il sodalizio pianigiano guidato dal presidente Martino, ieri durante l'intervallo, ha presentato anche il nuovo attaccante atteso da tempo, l'Italo brasiliano Barreto portato in riva al Petrace dal nuovo ds Felice Malchionna. Il tecnico Dal Torrione avrà così un’ulteriore freccia nel proprio arco.

Il direttore generale Sergi: «Tre punti fondamentali per risalire la china»



«Vittoria importante per la classifica, l'umore dei ragazzi e per tutta Gioia Tauro - afferma entusiasta ai nostri microfoni il direttore generale della Gioiese Francesco Sergi -. Tre punti fondamentali per risalire la china. Siamo uniti affinché le cose vadano per il verso migliore. È doveroso dire grazie al presidente per i sacrifici che sta facendo e per gli ultimi innesti con cui già si vedono i primi frutti».