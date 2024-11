La Gioiese sta attraversando un periodo particolarmente soddisfacente. Nel campionato di Eccellenza ha conquistato tre vittorie consecutive che danno morale all'intera piazza. Nella scorsa giornata del torneo è arrivato il successo nel difficile campo del Brancaleone, ennesima dimostrazione di carattere.



La società ha messo a disposizione nuova linfa al tecnico Dal Torrione, provvedendo a rimpinguare la rosa con innesti di qualità. I risultati stanno confermando la bontà delle scelte.

L'ambiente è in fermento in previsione di domenica, quando al "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro è atteso il big match con la corazzata Vigor Lamezia, in cui militano tanti ex che hanno fatto parte della squadra delle aquile della Piana.



«Spero che contro il Lamezia in tanti vengano a sostenerci - afferma ai microfoni del club viola l'allenatore Mario Dal Torrione -. Il più grande risultato è che le persone vengano al campo ad entusiasmarsi. L'apporto del pubblico è fondamentale. Questi ragazzi vanno gratificati, hanno dimostrato attaccamento alla maglia in un momento difficile, adesso è giusto sostenerli».



Il tecnico ha evidenziato la forza del gruppo, sia degli atleti provenienti da fuori città sia dei gioiesi purosangue, i vari Infusino, Guerrisi, Lucá «giovani trascinatori».

Quando Mario del Torrione accettò di sedersi sulla panchina della Gioiese, a campionato in corso, tanti giocatori stavano lasciando il club e si viveva un periodo complicato. Con capacità, dedizione e passione, si è riusciti a virare la rotta.



«Siamo riusciti a risollevare la squadra e darle una fisionomia - dichiara il mister -. Adesso, passo passo, gli daremo un'identità, valorizzando al meglio le qualità dei giocatori, inserendoli in un collettivo».