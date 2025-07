Il futuro della Gioiese è stato al centro di una conferenza stampa tenutesi nella sala consiliare di Gioia Tauro. Un confronto con i tifosi voluto dal presidente Nicola Pulimeni affiancato dal suo vice Fulvio Pinto, dal segretario Roberto Tilotta e dall'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Simona Scarcella e dall'assessore allo sport Totò Parrello.

È stato subito annunciato che alla guida tecnica della squadra ci sarà il riconfermato Mario Dal Torrione, dopo l'ottimo lavoro svolto nella passata stagione, in cui, nonostante le difficoltà societarie, è riuscito a motivare i calciatori e conservare la categoria: l'Eccellenza. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che hanno ringraziato tutti per il gran lavoro svolto e il mister per non aver mollato la barca.

«La volontà della Polisportiva Gioiese è di riunire tutta la comunità- ha affermato il presidente Nicola Pulimeni -. È una fortuna avere l'amministrazione comunale alle spalle, che ha fatto l'impossibile. Per vicissitudini amministrative siamo in ritardo, ma siamo iscritti regolarmente e la volontà è di andare avanti. Siamo tranquilli, stiamo ottimizzando le risorse».

Per quanto concerne il settore giovanile è stato comunicato che ci sarà una collaborazione tra Cantera Gioiese e Academy Torino, con le categorie dai giovanissimi in su affidate al riconfermato Domenico Bagalà. Il presidente ha ringraziato il comitato “Innamorati della Gioiese” per il lavoro svolto al supporto del club.

Il gruppo guidato dal presidente Antonio Bruno si sta adoperando per trovare sponsor e dare un aiuto tangibile al club. Molti partecipano con quote, altri è stato riferito che si impegneranno ad aiutare il custode dello stadio, gestire il bar, prestarsi al servizio di pulizia e tanto altro. Molto soddisfatto e fiducioso l'assessore allo sport Totò Parrello, il quale ha ringraziato anche l'ex presidente Martino, e ha informato che già da domani si inizierà a lavorare per rifare completamente il manto erboso ed interventi di sicurezza per lo stadio.

Ha garantito il massimo impegno possibile, orgoglioso per la riconferma, mister Mario Dal Torrione: «Per me è un onore guidare questa squadra dove ho iniziato a tirare i primi calci al pallone. Non è da tutti avere un'amministrazione comunale così vicina. L'anno scorso è stato un miracolo mantenere la categoria, così come un miracolo è stato iscrivere la squadra per cui va dato merito al sindaco Scarcella e al presidente Pulimeni. Ci vuole l'aiuto di tutti per recuperare la credibilità persa. È il momento di remare insieme per la Gioiese. Bisogna finire di pensare a ciò che è successo anni addietro e guardare avanti. Dagli errori passati bisogna ricostruire, facendo fruttare le esperienze acquisite».

L'allenatore ha riferito che l'obiettivo è salvare la categoria e di star lavorando per allestire la rosa con il supporto del direttore sportivo Carmelo Rappoccio, professionista di comprovata affidabilità.

Il sindaco Simona Scarcella ha manifestato la propria felicità e l'ottimismo che l’ha contraddistinta fin dal primo momento in cui è scesa in campo per salvare i colori viola: «Mi sono messa in gioco per amore della città. Senza amore, quello che abbiamo realizzato non sarebbe stato possibile. Non ci credeva nessuno, ma ci hanno sottovalutati. Abbiamo fatto un lavoro di squadra. Abbiamo risposto con i fatti. È la vittoria di tutti, perché siamo una cosa sola. La città, sempre divisa su ogni cosa, è unita per la Gioiese. Sono certa che la squadra lavorerà bene. Lo sport significa crescita sotto ogni punto di vista. Mi attiverò personalmente nel cercare altri sponsor e mettere la faccia per Gioia Tauro e la Gioiese».