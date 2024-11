L’avvio di stagione della Gioiese è stato finora ricco di alti e bassi. La società del presidente Filippo Martino, ha dovuto dapprima fare in conti con la rinuncia alla panchina di Renato Mancini e poi con qualche risultato negativo in campionato, dove i viola in cinque giornate hanno ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte.

Soddisfazioni invece in Coppa Italia, soprattutto con il successo agli ottavi nel doppio confronto nel derby contro la Palmese e la conseguente qualificazione ai quarti.

Domenica scorsa, nel quinto turno del torneo di Eccellenza, la squadra allenata da Mario Dal Torrione ha perso 3-0 in casa della Rossanese. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico viola: «Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta - dice ai nostri microfoni del nostro network l'allenatore della Gioiese -. Siamo una squadra giovane con delle assenze, contro la Rossanese mancavano due difensori per squalifica e quindi abbiamo dovuto adattare tutto il reparto difensivo. Ancora il campionato è lungo - dice Dal Torrione - e bisogna lavorare. Sicuramente la gara di Castrovillari e questa ci lascia con l'amaro in bocca».

Dopo un terzo del girone d’andata Dal Torrione ha anche una sua personale idea sulle favorite ad occupare i piani alti della classifica: «In testa alla classifica ci sono squadre come la Vigor Lamezia e la Reggioravagnese che cercheranno di lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. Giù ancora è tutto da decidere, ci sono squadre che sono ancora un cantiere. Credo che sia più delineata in alto che in basso». E la Gioiese?: «Noi dobbiamo fare punti per mantenere la categoria», conclude Dal Torrione.