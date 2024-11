Con un'ottima prestazione la Gioiese vince 1-0 il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia dilettanti contro il San Luca. Ma in virtù del successo ottenuto in casa 2-0 nella gara di andata, ad approdare in semifinale è la formazione giallorossa. Un'iniezione di fiducia, quindi, per il San Luca, che domenica scorsa ha conquistato anche il primo punto nel campionato di Eccellenza con lo 0-0 nella trasferta di Ardore.

I viola di mister Dal Torrione hanno tentato la remuntada tra le mura amiche del "Pasquale Stanganelli". Ci sono andati vicini, ma non è bastato per superare il turno. Alla rete del primo tempo, siglata al 32' da Florez con un perentorio colpo di testa, non ne sono seguite altre.

Sergi: «Non abbiamo concretizzato le tante occasioni»

«Abbiamo dato il massimo, complimenti ai ragazzi – ha dichiarato a LaC News24 il direttore generale della Gioiese Francesco Sergi –. Abbiamo condotto la partita, c'è amarezza per non aver passato il turno. Purtroppo, non abbiamo concretizzato le tante occasioni avute. Ma il calcio è così».

La compagine pianigiana è al secondo successo consecutivo, dopo la vittoria in trasferta di domenica scorsa 2-1 ottenuta contro il Rende nel campionato di Eccellenza. In questi giorni sono approdati in riva al Petrace due nuovi calciatori per dar man forte alla causa: l'esterno offensivo spagnolo Diego Cabezola Rodriguez e il play di centrocampo statunitense, con passaporto argentino, Nicholas Gaitan.

«La società è sempre compatta e lavoriamo con un unico obiettivo – afferma il dg Sergi –. Il gruppo è carico. Con i nuovi innesti abbiamo sistemato tante cose e domenica siamo pronti ad affrontare il Bocale. Vogliamo i tre punti per scalare la classifica. Ai nostri tifosi dico di supportarci. Dobbiamo essere uniti, per affrontare insieme le partite, fare bene e dare soddisfazione alla città di Gioia Tauro».