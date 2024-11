La giustizia sportiva cambia il risultato di Castrovillari - Cassano Sybaris, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Il match, che si è giocato lo scorso mercoledì 4 settembre, aveva visto la vittoria dei Lupi del Pollito per 1-0, grazie al gol di Perez. Il Giudice sportivo territoriale ha dunque ribaltato il risultato conseguito sul campo a vantaggio dei rossoneri, assegnando la vittoria “a tavolino” al Cassano Sybaris con il classico 3-0.

Alla base del ricorso presentato dalla società cassanese le posizioni irregolari di 4 giocatori del Castrovillari schierati in campo da mister Caruso, ma che non sono risultati tesserati e, dunque, non autorizzati a prendere parte alla gara. Nello specifico i calciatori che non avevano titolo a prendere parte al match sono Antonio Aprile, Fabio D'Adamo, Federico Aquino Federico e Mateo Samuel Adolfo Perez. Nella stessa decisione del giudice Sportivo viene squalificato sino al 2 ottobre il direttore sportivo Giampiero Salituro, nell’occasione in distinta come dirigente accompagnatore, oltre a una ammenda di € 100,00.

E se volessimo fare un paragone abbastanza azzardato, le quotazioni del Castrovillari sarebbero in pesante ribasso a Wall Street. Nella stessa mattinata dalla sezione disciplinare del Tribunale Federale arriva la notizia della penalizzazione di un punto da scontare nel prossimo campionato, il tutto riconducibile alla vertenza proposta dall’ex calciatore Matias Santiago Dorato. Per quanto raccolto nell’ambiente, altre vertenze potrebbero demolire il palazzo con altre penalizzazioni in arrivo, tutte inoltrate dalla maggior parte dei giocatori dello scorso anno, oltre a qualcun altro del gruppo tecnico. Tempi di nuovo nefasti nella città rossonera, da un prospettato sereno si riaddensano nuovamente le nubi che minacciano tempesta.