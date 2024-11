La Viola Reggio Calabria si è mostrata alla città. Il club neroarancio, nella mattinata del 6 ottobre, è stato protagonista a Palazzo San Giorgio, svelando la composizione della squadra, dello staff e presentando anche il nuovo main sponsor: MyEnergy, con la partecipazione del direttore commerciale Antonio Praticò. Un vestito completamente nuovo per una società che intende rilanciarsi e riavvicinarsi ai fasti di un tempo dopo un'annata e un'estate complicata.

All'evento erano presenti anche le istituzioni della Città: da Carmelo Versace e Paolo Brunetti, Sindaci FF, nonchéGianni Latella, assessore dello sport. «Questa società rappresenta moltissimo a livello storico per la città - ha sottolineato Versace - anche per la passione che è sempre riuscita a trasmettere alla città. La Viola è ancora di più un motivo di orgoglio e di riscatto. Vogliamo far sì che possano esserci ulteriori incontri fra club e nuovi imprenditori che possano investire, in maniera sana, nello sport, ma soprattutto in realtà così importanti».

Il Pianeta Viola

Nell'occasione si è anche tornato a parlare di quella che, attualmente, è una struttura completamente abbandonata, ma che potrebbe essere fondamentale per il futuro, il Pianeta Viola. Versace ha spiegato: «Stiamo completando ristrutturazione della parte impiantistica, che era la questione più complessa e consistente. Non appena termineremo, procederemo velocemente alla pubblicazione della manifestazione d’interesse e del bando per affidare il Pianeta Viola. È un impianto che deve essere il volano del basket cittadino, così come lo è il Sant’Agata per la Reggina».

Domenica big match contro l'ex Bolignano

L'esordio casalingo della Viola, poi, sarà scoppiettante. Dopo la bella vittoria in trasferta contro il Cus Catania, i neroarancio affronteranno al PalaCalafiore l'Orlandina del grande ex, Domenico Bolignano. Un match fra due delle squadre più gloriose del Sud, entrambe vincenti nelle prima giornata, che sperano di compiere il grande salto già in questa stagione.

Sarà una partita dal grande fascino, che riporterà l'allenatore reggino, che tanto bene ha fatto nonostante le difficoltà, nelle ultime annate.