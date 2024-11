La Serie A2 maschile approderà per la prima volta nella storia nel comune reggino. Un palcoscenico nazionale importante per il territorio e per l'intera regione

Una notizia inaspettata e altrettanto sorprendente fa felici gli sportivi di Palmi: la società Pallavolo “Franco Tigano” comunica di aver rilevato il titolo di Serie A2 maschile dal sodalizio toscano Lupi Santa Croce. La Serie A2 maschile approderà per la prima volta nella storia nel comune reggino. Un palcoscenico nazionale di rilievo per il territorio e per la Calabria intera.

Sono stati in migliaia gli appassionati che in questa stagione hanno gremito di passione il "PalaSurace" di Palmi. L’entusiasmo che si è respirato in ogni gara ha sicuramente convinto il sodalizio gialloblù ad ambire a livelli maggiori. Dopo i successi in Coppa italia e Supercoppa Serie A3, ed essere usciti ai quarti di finale playoff contro i veneti del Belluno volley, la società guidata dal presidente Carbone ha ritenuto di avere tutte le carte in regola per poter disputare un campionato di categoria superiore.

Dopo aver espletato tutte le richieste di carattere burocratico per il salto di categoria, nei prossimi giorni verrà presentata la progettualità per la stagione sportiva 2024-2025.