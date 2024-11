Le neroverdi vincono e convincono (6-1) nell'atto finale che vale la promozione al palazzetto Stefano Gallo di Catanzaro. Per le ragazze cosentine ora l'appuntamento con gli spareggi della fase nazionale il 19 maggio

Lo sport sta regalando molte soddisfazioni alla città di Palmi. Dopo i successi nella pallavolo, è arrivato ieri il trionfo delle ragazze del futsal Palmese 1912 women. Le neroverdi vincono lo spareggio di calcio a 5 contro la formazione cosentina Casali del Manco futsal, e approdano in Serie B. Una sfida andata in scena al palazzetto dello sport “Stefano Gallo” di Catanzaro tra le vincenti dei due gironi di Serie C femminile di calcio a 5 LND Comitato Regionale Calabria.

La gara ha visto prevalere la Palmese women con il largo risultato di 6-1. La prima frazione è stata chiusa con il vantaggio di una rete dalle calciatrici del team di Casali del Manco. Nella ripresa le ragazze di Palmi, guidate da mister Zema, hanno accelerato, rimontando e conquistando con merito la promozione al campionato di Serie B. Al termine dell’incontro i club sono stati premiati dal presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi e dal Delegato del calcio a 5 regionale Giuseppe Della Torre.

Palmese women e Casali del Manco futsal si erano già affrontate, nel mese di gennaio, nella finale di Coppa Italia. Palmi aveva prevalso anche in quella occasione, vincendo il match 4-2. Per la Palmese women, adesso, si spalanca lo scenario nazionale. Invece, le cosentine di Casali del Manco potranno sperare ancora nella promozione grazie agli spareggi della fase nazionale di categoria tra le seconde classificate dei campionati regionali che si terranno il 19 maggio.