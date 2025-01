Vittoria importantissima quella della Paolana che, nell'anticipo del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, batte la Rossanese per 2-1.

Al Tarsitano, davanti ai propri tifosi, la squadra di mister Andreoli riesce a ribaltare i bizantini con questi ultimi che erano andati in vantaggio, dopo soli otto minuti, grazie al gol di Bongiorno. Il pari, però, è griffato da una perla di Angotti che di rovesciata supera Diserio. Nella ripresa, ancora Angotti, timbra i tre punti.

Le parole di mister Andreoli

Sul match, intervistato ai nostri microfoni, è intervenuto lo stesso tecnico Andreoli: «Non stavamo proprio bene dal momento che avevamo qualche acciaccato e, di fatti, nella ripresa ho dovuto fare dei cambi. In sostanza sapevamo che era un gara difficilissima dal momento che la Rossanese sta facendo un campionato di spessore e, inoltre, è una squadra completa in tutti i reparti e anche giovane e di qualità dal momento che si è permessa a che il lusso di avere giocatori di grande valore in panchina».

E ancora: «Il risultato di oggi ha valenza doppia perché eravamo in svantaggio, sbendo gol nell'unica occasione concessa. Sottolineo la grande reazione di squadra». Insomma, tre punti ancora più importanti perché non solo consolidano la zona play off, ma perché permettono alla Paolana di assalire i vertici dal momento che si deve giocare il recupero contro il San Luca, in programma mercoledì: «Io l'ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di entrare nelle prime cinque posizioni ma, contemporaneamente, ci guardiamo dal fare voli pindarici poiché dobbiamo stare attenti, soprattutto a quello che ci può riservare la gara di mercoledì. Chiaro che cercheremo di farla nostra, anche perché oltre all'obiettivo stagionale vogliamo onorare la storia di questi colori».