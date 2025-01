Un episodio gravissimo si è consumato nel post partita di Paolana-Rossanese, anticipo del campionato di eccellenza calabrese, conclusosi con la vittoria della Paolana per 2-1. All’uscita dello stadio, ignoti hanno incendiato il furgone che trasportava la tifoseria rossoblù.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti, ma il gesto ha suscitato sgomento e rabbia tra i tifosi presenti. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, rendendolo inutilizzabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto in un’area limitrofa al parcheggio riservato ai tifosi ospiti, mentre questi si stavano allontanando dopo la gara.

La partita, disputata in un clima di sana rivalità sportiva, ha visto la Paolana trionfare con il risultato di 2-1. Un successo importante per i padroni di casa, ma l’episodio fuori dal campo ha oscurato il valore della prestazione sportiva. S’indaga sulla paternità del gesto che pare non sia riconducibile alla tifoseria della Paolana ma esterna. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili.