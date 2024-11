Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa “Calabria Lilt”: da Cosenza a Crotone per portare il messaggio della Lega Italiana per la lotta contro i tumori

Una Pasqua davvero particolare quella di Giuliana, Amalia, Caterina, Elena ed Eleonora che ieri mattina sono partite da Cosenza per la prima tappa della Calabria Lilt road a favore della prevenzione oncologica. Per il secondo anno consecutivo cinque donne, tutte istruttrici di fitwalking, saranno impegnate in un’impresa tra sport e salute. Le fitwalker percorreranno a piedi, al passo della camminata veloce (inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damiano), i 150 chilometri, su 3000 metri di dislivello, che separano Cosenza da Crotone. Un percorso, dalla montagna alla costa, attraverso sentieri, paesaggi incontaminati, città, sulla rotta della prevenzione primaria. Ieri prima tappa impegnativa tutta in salita. A passo di #fitwalking le cinque donne hanno percorso 33 km per un dislivello di circa 1420 metri, fino ad arrivare a Camigliatello Silano nel pomeriggio sono arrivate fino a quota 1560 metri con temperature rigide e persino la neve. Una serata di risposo, tanti sorrisi, qualche aneddoto e poi oggi di nuovo in marcia verso San Giovanni in Fiore. La traversata a piedi è iniziata dalla città di Cosenza, per poi proseguire attraverso la Sila alla volta di Camigliatello Silano, passerà poi da Caccuri, San Giovanni in Fiore, Santa Severina e infine giungerà a Crotone. Il progetto, è promosso dalla sezione provinciale di Crotone della Lilt, sotto l’egida della Lilt Nazionale e conta sul supporto di un preparatore atletico d’eccezione: Giorgio Garello, Technical Rapresentative di Asics Italia.