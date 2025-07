La Pirossigeno Cosenza è lieta di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Squadra sarà affidata ad Alfredo Paniccia. L'allenatore è già al lavoro e nei giorni scorsi ha presentato il suo progetto a dirigenza e staff tecnico.

Alfredo Paniccia è nato il 7 febbraio 1986. Come allenatore vanta già tanti anni di professione, con un'esperienza maturata a partire dalla giovanissima età ad Anagni. Passato al Futsal Regalbuto, centra subito, alla guida dei siciliani in Serie C1, la promozione nella categoria superiore. Dopo aver calcato per la prima volta i campi della Serie A, sedendo sulla panchina del Latina, torna in Sicilia a Regalbuto e conduce l'Under 19 alla conquista dello scudetto di categoria.

Fondamentale nel suo percorso formativo poi l'anno vissuto da tecnico federale nello staff del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Così come l'affiancamento, nel ruolo di vice allenatore, al commissario tecnico della Nazionale di Calcio a 5 Alessio Musti.

Nel 2022/2023 l'approdo sulla panchina della L84 Torino. Tra i risultati ottenuti spiccano, qui, il raggiungimento della semifinale nei playoff scudetto, la finale di Supercoppa Italiana e la vittoria della Coppa Divisione '22/'23. Risponde ora presente con tanto entusiasmo alla chiamata della Pirossigeno Cosenza.

Il Presidente Eugenio Piro e il Vice Presidente Gaetano Piro accolgono Alfredo Paniccia con un: "Benvenuto nel branco! Buon lavoro e sempre forza lupi!"