Lo scorso anno la salvezza centrata da neopromossa e con un percorso agli albori. Quest'anno la Pro Pellaro vuole innanzitutto consolidare la categoria e, con essa, il progetto in seno alla dirigenza bianconera. Sicuramente la campagna acquisti compiuta fino ad ora testimonia la bontà delle ambizioni della compagine reggina anche perché gente come Pratticò, Zampaglione, Di Giacomantonio, Olmedo, D’Agostino, Luce, Camps e Catalano di certo sanno come comportarsi in questi campi e, soprattutto, hanno quella linfa vincente che il club vuole far germogliare.

«In questa stagione vogliamo alzare l'asticella»

Il mercato infatti non è ancora chiuso, anche perché quest'anno è speciale per la compagine bianconera dal momento che lunedì 26 agosto compirà 105 anni di storia che la rendono tra le squadre più antiche della regione. Di questo ne ha parlato innanzitutto il nuovo presidente Salvatore D'Aleo: «Il mercato è ancora aperto, anche perché dobbiamo prendere due o tre elementi di un certo livello. L'obiettivo per questa stagione, infatti, è quello di alzare l'asticella. Lo scorso anno l'ex presidente Ravenda ha fatto qualcosa di encomiabile e io gli sono particolarmente grato perché, dopo aver accompagnato la Pro Pellaro in Promozione, l'ha condotta anche alla salvezza nonostante le particolari situazioni attraversate dalla società nel corso dell'intera stagione».

«Ultimato lo stadio, anche grazie ai nuovi ingressi in società potremo ambire a traguardi ancora più ambiziosi»

Si aprono nuovi scenari dunque per il club bianconero, anche perché ci sono forze fresche societarie come spiega lo stesso D'Aleo: «Quest'anno vogliamo fare un passo avanti anche perché sono entrati in società nuovi imprenditori con idee particolari e con la ferma ambizione di poter disputare un campionato tranquillo, in attesa dello stadio che potrebbe essere agibile per il prossimo anno. Una volta sistemata anche la questione campo, allora potremo lavorare per traguardi sempre più importanti e portare così la Pro Pellaro dove merita».

«Saremo tra le sorprese del campionato»

Tra poco più di una settimana inizia la Coppa Italia con la squadra di mister Verbaro che è inserita nel triangolare con Bocale e Melito. Nel frattempo il gruppo ha già fatto qualche sgambata nel test amichevole, come afferma il patron D'Aleo: «Abbiamo disputato un test dopo quattro o cinque giorni di allenamento contro la Reggioravagnese, squadra militante nel campionato di Eccellenza, in una partita da tre mini-tempi. Nei primi due tempi da trenta minuti diciamo che eravamo alla pari degli avversari nonostante il loro maggiore tasso tecnico. C'è sicuramente da migliorare ma ho visto una buona squadra che può competere in Promozione, e secondo me saremo una delle sorprese anche se non lo dice nessuno. Quest'anno inoltre festeggeremo i 105 anni di attività del club».