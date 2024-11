Quasi venti giorni di preparazione per la Reggina che, giorno dopo giorno, sta carburando in vista della prossima stagione di Serie D. Stagione che si preannuncia alquanto importante per le ambizioni del club amaranto poiché, per blasone e storia, ha nei piani un campionato di vertice. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente il giovane Riccardo Malara, terzino classe 2005 e cresciuto nelle giovanili della compagine amaranto. Nella stagione 2022/23 si è reso protagonista nel campionato “Primavera 2”, sempre con questi colori, collezionando 31 presenze e realizzando tre reti. Nella stagione appena conclusa, il diciannovenne ha indossato la maglia della Vibonese in Serie D collezionando 28 presenze tra coppa Italia e campionato.

«Portare Reggio dove merita»

«Indossare la maglia della Reggina - esordisce Malara ai microfoni ufficiali del club - significa molto poiché sono cresciuto qui sia a livello calcistico che professionale. Per questo motivo spero di poter contribuire agli obiettivi della squadra che per me, e per tutti, significano tanto». Una stagione alle porte, ma il giovane terzino già scalpita: «Le mie sensazioni per l'imminente campionato sono positive, soprattutto perché ci siamo prefissati un obiettivo importante che quello di far tornare Reggio dove merita e insieme siamo sicuri che ci riusciremo, senza deludere i nostri tifosi e la gente».

Gruppo e tifosi due cose fondamentali

Inizia a crearsi affinità all'interno dell'ambiente amaranto, come conferma lo stesso Malara: «Sta nascendo un gruppo eccezionale, con ragazzi e persone umane ancor prima che essere atleti, anche grazie a ciò che sta facendo mister Pergolizzi, quindi sono davvero contento di essere qui. Non ho un giocatore in particolare nella storia della Reggina perché ce ne sono stati tanti che hanno fatto la storia, ma io non li ho potuti vivere pienamente poiché ero troppo piccolo». L'appello ai tifosi: «Dico di venire numerosi allo stadio per sostenerci e per cercare di centrare l'obiettivo, che è quello di rientrare nei professionisti». I prossimi impegni della Reggina: domani, alle ore 17:30, allenamento congiunto con gli Allievi; il 18 agosto, sempre alle ore17:30, c'è la Melitese; il 21 agosto stesso orario, arriva la Palmese; 25 e 28 agosto allenamenti congiunti rispettivamente con Ardore e Val Gallico.