Lo fa nel giorno più triste della sua storia. All'ultimo secondo utile, nell'ultimo giorno utile per presentare la documentazione necessaria al l'iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro.

Il tentativo disperato del patron amaranto Lillo Foti e dell'ex numero uno de Coni calabrese, Mmmo Praticò, non ha prodotto gli effetti sperati. Non ha prodotto, soprattutto, la somma necessaria a ripianare i debiti, chiudere la pratica con i tesserati e convincere un istituto bancario a concedere la fideiussione da 400 mila euro necessaria alla richiesta di ammissione. Nel prossimo torneo di terza serie nazionale la Reggina non ci sarà. Con lei spariranno i quasi 30 anni di gloria, culminati con le diverse stagioni in serie A, firmate Lillo Foti, anche oggi l'ultimo ad arrendersi. Nella migliore delle ipotesi il club dello stretto ripartirà dalla serie D. Il 17 luglio il Consiglio Federale ratificherà l'esclusione.