Un giocatore fortemente voluto da Ciccio Cozza che lo ha già allenato a Pisa. Il difensore si è messo subito a disposizione del trainer amaranto. In gruppo anche De Rose che dovrebbe restare in riva allo Stretto

REGGIO CALABRIA - Il difensore ventiduenne Luca Crescenzi ha lasciato la Lazio, per volare in Calabria alla corte di Ciccio Cozza in quel di Reggio Calabria. Pronto un contratto biennale per lo stopper già allenato dal trainer della Reggina ai tempi del Pisa. Il giocatore si è messo già agli ordini del tecnico di Cariati. In gruppo anche De Rose che dovrebbe restare in riva allo Stretto. (ab)