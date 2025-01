Termina 1-1 il big match tra Scafatese e Reggina: al “Giovanni Vitiello” a Girasole risponde Colley. Gli amaranto avrebbero meritato qualcosa di più rispetto ai campani, che hanno segnato alla prima vera occasione da goal. Decisivi gli errori di Barranco (sull’1-0) e di Barillà, che manda sulla traversa il rigore del possibile 2-1. La Reggina deve ora battere il Castrumfavara nel recupero della 16esima giornata per continuare a mantenere il passo di Sambiase e Siracusa.

Il racconto della prima frazione

Amaranto avanti dopo appena 120 secondi: Ragusa batte una punizione dalla destra e Barranco tocca quel tanto che basta per permettere a Girasole di deviare nella porta difesa da Becchi. Partenza forte della Reggina, vicina addirittura al raddoppio qualche minuto più tardi: Barillà, servito da Porcino, impegna Becchi dal limite dell’area.

Al 15’ si fanno vedere anche i campani: Foggia ruba palla a Giuliodori e lancia Potenza, ma Lagonigro è bravissimo in uscita e vanifica tutto. La Scafatese prova a raddrizzare il match ma la Reggina difende con ordine e si rende più volte pericolosa in ripartenza. Nessun’altra grande chance da segnalare: il primo tempo termina 0-1.

Il secondo tempo

Inizio di ripresa contraddistinto da grande intensità e fisicità. Al 56’ Barranco cestina un’occasione clamorosa: il 9 viene lanciato in campo aperto da Adejo, ma a tu per tu con Becchi spara incredibilmente a lato. Goal sbagliato, goal subito: in una delle prime vere occasioni della partita, la Scafatese pareggia. Corner dalla sinistra di Aliperta e il neoentrato Colley trafigge di testa Lagonigro, anticipando tutti sul primo palo. Due giri di orologio e la truppa di Trocini ha l’opportunità per andare nuovamente in vantaggio: Pica sanziona con un calcio di rigore il fallo di mano di Magri, ma il mancino di Barillà si stampa sulla traversa. Errore pesante per il capitano amaranto. L’errore condiziona un po’ la Reggina, che non riesce più a sfondare il muro gialloblù. Nel finale espulsi Adejo e l’autore del goal Colley. Termina 1-1 al Vitiello di Scafati: per la Reggina è un’occasione persa.

IL TABELLINO

SCAFATESE (4-2-3-1): Becchi; Cham, Altobello, Magri, Santarpia (76’ Chiarello); Vacca, Aliperta; Potenza (56’ Molinaro), Albadoro (84’ Gagliardi), Sowe; Foggia (56’ Colley). A disposizione: De Fazio, Gagliardi, Colley, Neglia, Chiariello, Molinaro, Nunez, Ndow, Iannone. All. Atzori

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye; Barillà (82’ Urso), Laaribi, Porcino (87’ Forciniti); Grillo (67’ Renelus), Barranco (72’ Curiale), Ragusa (88’ Ingegneri). A disposizione: Martinez, Cham, Urso, Vesprini, Forciniti, Curiale, Ingegneri, Renelus, Perri. All. Trocini

Arbitro: Luigi Pica di Roma 1. Assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone e Michele Nappi di Latina

Marcatori: 2’ Girasole, 60’ Colley

Ammoniti: 18’ Errico (S), 32’ Cham (S), 39’ Adejo (R), 75’ Colley (S). Espulsi: 87’ Adejo (R), 89’ Colley (S). Recupero: 3’ pt, 5’ st