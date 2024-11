Basterà a scacciare via dal 'Granillo' i lucani con in mano un pugno di mosche?

Mister Alberti continua a nascondere i suoi. Sa che in questo momento del campionato l’effetto sorpresa potrebbe essere decisivo. Come ad Aversa, come, si spera, contro il Melfi. Il trainer amaranto non da indicazioni ai suoi avversari continuando a mischiare le carte nei vari allenamenti settimanali. Difficile ad oggi ipotizzare la formazione che scenderà in campo sabato alle 16:00 contro i lucani. Altrettanto difficile pensare ad un esclusione sia di Alessio Viola che di Roberto Insigne. Gli uomini della speranza, apparsi in grande spolvero ad Aversa. Ma come spesso accade nel calcio, le buone notizie sul campo fanno a schiaffi con le cattive novelle che giungono dall’infermeria. Ancora ko Belardi e Gallozzi, Aronica e Zibert. Al "Granillo" sbarcherà un Melfi in rimonta, al momento fuori dalla zona rossa della graduatoria e reduce tre risultati utili di fila. All’andata finì 2-0 per i lucani. Un motivo in più per battere il Melfi e tenere accesa la speranza salvezza.