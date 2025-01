Si sapeva sarebbe stata una trasferta complicata, ma la Reggina riesce a portare a casa altri tre punti. All’Aldo Campo di Ragusa basta un gol di Antonino Ragusa, arrivato al termine di una bella azione corale. I siciliani recriminano nel finale per un fallo di mano in area di rigore da parte di Porcino. La Reggina ora è seconda in solitaria, ancora a tre punti dal Siracusa capolista.

Il primo tempo

Trocini cambia quattro undicesimi rispetto alla vittoria casalinga contro il Sant’Agata: si riprendono la titolarità Giuliodori e Cham sulle fasce, Laaribi in mediana, mentre Renelus completa il tridente al posto dell’infortunato Grillo.

Gli amaranto partono in maniera blanda e iniziano a carburare dopo 20’: prima Girasole colpisce una traversa sulla solita rimessa lunga di Cham, poi Barranco viene neutralizzato (splendidamente) da Grasso. Il numero nove aveva colpito alla grande su assist strepitoso di Giuliodori, che era sceso di gran carriera sulla fascia.

Al 31’, la Reggina trova il meritato vantaggio: Barillà recupera il pallone, Renelus serve un perfetto filtrante per Porcino, che con grande lucidità appoggia a Ragusa. Il numero 11, a porta vuota, non sbaglia.

Tre minuti dopo arriva l’unica grande occasione per gli azzurri, che riescono a rendersi pericolosi solo con il tiro da fuori. Corigliano ci prova dai 20 metri, ma Lagonigro è straordinario e salva con un grande intervento.

Il secondo tempo

Partono forte i padroni di casa: Ahmetaj colpisce a botta sicura su azione di corner, serve un monumentale Barillà per salvare sulla linea ed evitare il pareggio dei siciliani. Al 65’ si fa rivedere la Reggina: Porcino penetra in area e fa partire un tiro-cross rasoterra su cui non arriva nessuna maglia amaranto.

La Reggina ora rischia meno e va vicina al raddoppio: calcio d’angolo battuto da Urso e il solito Girasole impegna Grasso, chiamato a un ottimo intervento. La Reggina resiste, pur rischiando fino alla fine. Termina 0-1.

Il tabellino

RAGUSA (3-5-2): Grasso; Callegari, De Santis, Scipione (70’ Solmonte); Esposito, Corigliano (56’ Ejjaki), Garufi, Tagliarino, Crisci; Haberkon, Ahmetaj (56’ Picchi). A disposizione: Bonagura, Taormina, Ejjaki, Solmonte, Battaglia, Picchi, Bianco, Sottil, Cantone. All. Erra

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Barillà (71’ Urso), Laaribi, Porcino; Ragusa (69’ Provazza), Barranco (81’ Curiale), Renelus (77’ Ndoye). A disposizione: Martinez, Salandria, Capomaggio, Urso, Vesprini, Provazza, Curiale, Ndoye, Perri. All. Trocini

ARBITRO: Lorenzo Moretti di Cesena Assistenti: Matteo Lauri di Modena, Federico Corbelli di Rimini

MARCATORE: 31’ Ragusa (RE)

NOTE: Amminiti al 69’ Girasole (RE), al 93’ De Santis (RA). Recupero: 1’ pt, 5’ st