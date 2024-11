La squadra, composta da 15 atleti disabili, accede alle Final four. L'entusiasmo di coach Cugliandro per i suoi atleti

La disabilità non è un limite e in Calabria diviene opportunità e successo sportivo. L’associazione “Reggio Calabria basket in carrozzina” vola alle Final four che si terranno a Padova dal quattro al sei maggio. La vittoria sul Battipaglia da un lato ha attestato che la squadra guidata da coach Antonio Cugliandro è la prima classificata del girone D, quello riguardante il sud Italia, e dall’altro ha permesso di accedere ai play off. L’obbiettivo è arrivare in serie A.

Quando tutto sembrava svanire, l’aiuto del “Grande oriente d’Italia” ha consentito di restare sul campo; ma è il grande sacrificio, di questi giovani reggini, la loro voglia di andare avanti e di sorridere alla vita nonostante le mille difficoltà ad essere un vanto per tutta la Calabria. «I miei atleti sono i nostri primi insegnanti- ha dichiarato alla nostra testata l’allenatore Cugliandro-. Quando li alleno ciò che mi dimostrano quotidianamente in campo e fuori dal campo è veramente qualcosa di fantastico. La nostra associazione è composta da 15 atleti e tutti hanno una diversa disabilità. Essere su una carrozzina o avere una disabilità non vuol dire che la vita si ferma lì o che bisogna rimanere chiusi nel pensiero “sono disabile”.

Adesso quindi per la Reggio Calabria BIC arriva un momento importante che corona giorni e giorni di sacrifici, tra allenamenti e partite. Manca ancora un piccolo tassello per arrivare in serie A ma, già essere arrivati ai play off è comunque un ottimo risultato. «Siamo riusciti ad ottenere un grande risultato- ha concluso il coach- ossia la qualificazione per il secondo anno consecutivo alle Final four e abbiamo dimostrato di ottenere questo importante traguardo nonostante le mille difficoltà».