Allo stadio "Alberto De Cristofaro", il Giugliano di mister Bertotto riceve il Crotone di Emilio Longo che nelle ultime due giornate ha raddrizzato una classifica ancora pericolosa pareggiando a Monopoli, nella nona giornata, e vincendo allo Scida nello scorso decimo turno contro il Taranto.

La squadra di casa vive invece un buonissimo inizio di campionato nonostante la sconfitta in trasferta contro la Turris. I campani infatti hanno 17 punti, 6 sopra gli ospiti, e possono riportarsi a ridosso delle primissime, con i rossoblù che vorrebbero, invece, non allontanarsi troppo dalla zona play off. Fiocco rosa per Andrea Gallo che diventa papà di Vittoria proprio poco prima della gara.

Primo Tempo

Il Crotone, che torna a dare fiducia a Tumminello decisivo contro il Taranto, cerca di tenere i ritmi non altissimi. Il Giugliano schiera Ciuferri e Giorgione dall’inizio e prova a pressare alto come di consueto.

A pochi giri di orologio è proprio Tumminello a portare avanti gli squali con un sinistro rasoterra imprendibile per Russo.

La squadra di casa sembra non volersi scomporre riproponendo lo stesso schema di gioco, il Crotone prova ad attendere di costruire in transizione. Al 14’ una grande giocata di Njambe impegna D’Alterio che non trattiene, consentendo a Padula di fare pari con un pronto tapin. La gara rivive così ancora più decisamente sulle giocate di singoli, da una parte e dall’altra. Al 26’ l’occasione enorme è sul sinistro di Silva che però spara altissimo.

Quattro minuti più tardi invece il brasiliano non può sbagliare al termine di una bellissima trama partita dalla sinistra che permette a Gomez di servirgli un assist al bacio.

Il Giugliano questa volta sbanda e l'ex Oviszach va via sulla sinistra, si accentra e calcia col destro superando Russo per la terza volta. Non cambia ritmo la gara che trova maggiore supremazia del Giugliano ma con un Crotone attento a disinnescare soprattutto Njambe che appare il più attivo.

L’assedio del Giugliano sbatte dunque su un gruppo che voleva assolutamente tirarsi definitivamente fuori dai guai e ci è riuscito anche nei 5 di recupero.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi 22 e con il Giugliano che prova subito ad allargare sulle fasce con un Ciuferri più arzillo, almeno a provarci anche da fuori. Dopo i primi dieci minuti il Crotone prova anche a palleggiare e non solo ad attendere di ripartire.

All’ora di gioco è D’Alterio a dare sicurezza prima parando su Ciuferri e poi uscendo sull’angolo. E Bertotto chiama dentro Balde, fratello del più noto ex Lazio ed Inter, per Padula. Con Longo che risponde con Stronati al posto dell’ottimo Oviszach. Entrano anche De Paoli e D'Agostino per Ciuferri e Maselli nel Giugliano e Spina e Cantisani per Silva e Tumminello ma la partita non sembra cambiare molto, se non gli interpreti dei cursori che stentano a sfondare l’assetto crotonese.

Al 73’ D’Alterio è decisivo su un bellissimo colpo di testa di De Paoli. Prova ad accelerare ora la squadra di Bertotto che trova un D’Agostino intraprendente. Si risveglia anche Njambe ed attorno all’80’ il Crotone va alle corde con D’Alterio che deve tornare protagonista. Torna dunque subito utile Barberis chiamato in campo assieme a Groppelli che prendono il posto di Gomez e Gallo.

Il tabellino

Giugliano-Crotone 1-3

GIUGLIANO (4-3-3): Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oywale; Ciuferri (dal 68’ D’Agostino), De Rosa, Maselli (dal 68’ De Paoli); Giorgione, Njambe, Padula (dal 61’ Balde). All Bertotto

CROTONE(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (dall’85’ Groppelli), Schirò; Oviszach (dal 64’ Stronati), Silva (dal 71’ Spina), Tumminello (dal 71’ Cantisani); Gomez (dall’85’ Barberis). All. Longo

ARBITRO: Dario Madonia; AMMONITI: Padula (GIU) al 44’; al 67’ D’Alterio (KR); Oywale (GIU) al 91’

RETI: Tumminello (KR) al 6’; Padula (GIU) al 14’; Silva (KR) al 30’; Oviszach (KR) al 32’;