Il primo cittadino celebra la vittoria dei bizantini nella finale play off contro la Paolana e fa il punto anche sulla riqualificazione del Brillia a Corigliano: «Lavori in dirittura d’arrivo, poi tocca al Palasport»

C’è entusiasmo in città dopo la vittoria della Rossanese nella finale regionale dei play-off di Eccellenza. I bizantini si sono imposti per 1-0 sulla Paolana, conquistando l’accesso agli spareggi nazionali per la Serie D. Un traguardo che riaccende l’orgoglio calcistico della città e che non lascia indifferente il primo cittadino, Flavio Stasi, che ha voluto congratularsi pubblicamente con squadra e società.

«È una grande soddisfazione – ha dichiarato ai microfoni del nostro network il sindaco – ma il merito va tutto ai ragazzi, allo staff, alla società. Al primo anno in Eccellenza stanno facendo un percorso straordinario, culminato in una vera e propria impresa sportiva. Speriamo che questo percorso possa andare a buon fine». Un successo che, secondo Stasi, va ben oltre il risultato del campo: «Come città siamo felici e orgogliosi di questo risultato. Negli ultimi tempi si è risvegliato l’entusiasmo, con una cornice di pubblico degna di categorie superiori. È bello vedere questa passione. La città è con loro».

Ma il sindaco non si è fermato all’aspetto sportivo. Riflettori puntati anche sugli impianti, a partire dallo stadio “Brillia”, dove gioca abitualmente il Corigliano. I lavori di ammodernamento proseguono: «Abbiamo superato il collaudo del fondo e stiamo completando la posa del nuovo manto in erba sintetica – ha spiegato Stasi –. L’impianto, prima in erba naturale, comportava costi e difficoltà di gestione. Adesso sarà moderno, funzionale e più facilmente manutenibile. Quindi per l'anno prossimo sicuramente avremo due impianti di qualità all'altezza per come la nostra città merita». E ancora: «Abbiamo già coperto una parte della tribuna per migliorare il comfort degli spettatori».

Il progetto di rilancio dell’impiantistica sportiva non si limita al “Brillia”. Il sindaco ha annunciato nuovi interventi anche sul fronte del Palasport: «Dopo il campo, toccherà alla copertura del Palasport, che ha ospitato pagine gloriose del volley e merita un rilancio all’altezza».

Non mancano poi i progetti futuri: dal rifacimento della pista di atletica alla creazione di una cittadella dello sport nel centro storico, passando per il recupero e la riqualificazione di altri impianti già esistenti. «Lo sport – ha concluso Stasi – è parte integrante del tessuto sociale. Creare strutture adeguate significa investire in comunità, aggregazione e benessere».