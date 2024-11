Nel girone A del campionato di Promozione la Rossanese di mister Luca Aloisi continua a correre al comando della classifica. La squadra bizantina è al primo posto della graduatoria con 41 punti, 8 in più rispetto all'Altomonte e 11 sulla terza posizione occupata dalla DB Rossoblù Luzzi, prossima avversaria della formazione ionica.

Nell'ultima giornata (la prima di ritorno) la Rossanese ha avuto la meglio per 2-0 sulla Juvenilia Roseto. Un match che ha visto gli ospiti - che lottano in zona play out - affrontare la capolista a viso aperto. Nonostante la vittoria con due reti di scarto, non sono comunque mancate le difficoltà per la prima della classe. Al termine della sfida, con i 3 punti in tasca, è esploso l'entusiasmo bizantino con calciatori e staff che hanno raccolto gli applausi del pubblico presente allo stadio "Stefano Rizzo".

Tra i protagonisti di questo contagioso entusiasmo a tinte rossoblù c'è di sicuro il centrocampista, classe 1990, Giuseppe Lorecchio. L'esperto calciatore della Rossanese, dopo il novantesimo ha voluto vivere qualche minuto da capo ultras lanciando un coro sotto il settore occupato dal tifo organizzato rossoblù.

Megafono in mano e il coro “Un giorno all'improvviso”, urlato verso i tifosi che ha scatenando l’entusiasmo dei supporter bizantini e dei compagni di squadra. Il minuto da capo ultras di Giuseppe Lorecchio è stato documentato da un breve video, che andiamo a mostrarvi.