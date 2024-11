Serve fare punti alla formazione calabrese nella trasferta campana per evitare di sprofondare negli abissi della classifica. Il capitano out per una lesione al polpaccio

Settimana particolare in casa Catanzaro. Quello che si può definire un principio di crisi di risultati e non solo, sta facendo tanto rumore sulle cronache sportive regionali e nazionali. Le Aquile targate Caserta hanno racimolato 6 punti in sei giornate, poco anche se la classifica è ancora molto corta e la squadra si è scontrata già con Cremonese e Sassuolo (sconfitta per 2 a 1 contro la prima e 1 a 1 contro la seconda), due delle favorite per la promozione diretta in massima serie.

Il primo ad essere finito sotto la lente d’ingrandimento è l’allenatore Fabio Caserta che, per quanto visto finora, non è riuscito ancora a far girare gli ingranaggi in modo corretto, certo non è facile perché si è cambiato tanto. Molti giocatori nuovi che non si sono inseriti ancora nel modo migliore, mentre i vecchi non brillano particolarmente. Beghe insomma per il tecnico calabrese soprattutto in vista del match di domenica prossima allo stadio Arechi contro la Salernitana. Anche i granata rientrano nella cerchia delle formazioni più quotate per il salto diretto in Serie A, ma anche per i campani l’inizio di stagione non è stato particolarmente soddisfacente perché i punti raccolti sono solo 7.

L’Arechi di Salerno scatena negli animi dei tifosi giallorossi dei ricordi bellissimi. Infatti proprio in quello stadio, nel marzo 2023 a seguito della vittoria contro la Gelbison, il Catanzaro conquisto la storica promozione in Serie B dopo un’annata da incorniciare. Ma domenica pomeriggio, alla trasferta campana, non prenderà parte uno degli eroi di quella memorabile giornata di sport. Infatti il capitano Pietro Iemmello non sarà convocato a causa di una lesione al polpaccio che lo dovrebbe tenere lontano dal campo per circa 20 giorni. Ma si attendono comunicazioni ufficiali più dettagliate da parte della società che dovrebbero arrivare in giornata. Però potrà contare sul rientro di Pontisso a centrocampo e del sostegno di oltre 2mila cuori giallorossi che hanno polverizzato in poche ore i biglietti messi a disposizione nel settore ospiti.