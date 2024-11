Il gruppo Anni Ottanta ha scritto un messaggio di auguri al rivale giallorosso “Nazareno” che si trova al Pugliese per un'ischemia celebrale

Nel mondo delle tifoserie organizzate, di fronte ad alcune situazioni delicate, le rivalità spesso vengono messe da parte e si dà spazio alla reciproca solidarietà. Nei giorni scorsi, Alessandro Lanzo, storico ultras del Catanzaro, conosciuto come “Nazareno”, è stato colpito da un'ischemia celebrale, ed attualmente si trova ricoverato presso il “Pugliese” di Catanzaro.

Tra i tanti attestati di solidarietà, è arrivato anche quello del gruppo cosentino “Anni Ottanta”, storici rivali del tifo giallorosso.



«Al di là di ogni rivalità, siamo vicini ad Alessandro – si legge in una nota pubblicata su Facebook dai tifosi del Cosenza - in questo momento difficile e gli rivolgiamo un sincero augurio affinchè possa vincere la partita più importante, lottando come solo un ultras sa fare. Forza Alessandro».