Accaparrarsi sul mercato tanti giovani e dargli fiducia. L’elevato minutaggio degli under, con conseguente contributo economico versato dalla Lega è infatti tra gli obiettivi di molte società, soprattutto di quelle che puntano ad un campionato "tranquillo". Sodalizi che non hanno particolari ambizioni di alta classifica, ma che magari cercano di monetizzare nelle prossime finestre di calciomercato i loro giovani calciatori. Una politica, quella di tentare di fare cassa, che permette soprattutto alle piccole società di mantenere la categoria negli anni. Ne sa qualcosa il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio che, dalla Lega di anno in anno si è visto versare, nelle casse rossoblù, un ingente contributo economico per via appunto del minutaggio degli under.

Tra le 20 formazioni che partecipano al campionato di Serie B, quest’anno la rosa del Cosenza occupa il 4° posto come età media più bassa (24,4), in coabitazione con il Brescia. L'altra calabrese, il Catanzaro, con un'età di 25,5 si piazza in decima posizione.

Tanti giovani nel Cosenza

Considerando i tanti giovani presenti nella rosa di Fabio Caserta, finora è sempre stato titolare il 2003 Zuccon, mentre hanno trovato ampio spazio gli altri classe 2003: Fontanarosa ed Arioli. Sono di volta in volta entrati a gare in corso i vari Cimino (’04, ora infortunato), Crespi (’04) e Zilli (’02) e poi i più “grandi” Praszelik (’00) e Viviani (’00). Senza dimenticare che ai box è ancora fermo Florenzi (’02), oltre a La Vardera (’02).

Le giovani Aquile giallorosse

Il Catanzaro ha una rosa di 28 elementi, tra questi 12 sono under (nati dopo l'1 gennaio del 2000). Il più giovane è il centrale Cristiano Belpanno, appena 18enne. Il calciatore nelle prime quattro giornate del torneo cadetto ha "conquistato" due convocazioni ma non è mai trovato spazio in campo. Tra gli under giallorossi non sono mai stati finora utilizzati anche Borrelli ('04), Moussa ('04), Ambosino ('03) e Miranda ('03). Quatto presenze, su quattro partite di campionato invece per Ghion ('00) che ha collezionato 337 minuti in campo. Stesso dato, ma con meno minutaggio (63) invece per Marco Pompetti ('00) che ha però anche trovato un gol e un assist. Ampio spazio è stato dato da mister Vivarini anche a Olivieri ('03) e D'Andrea ('04), che hanno timbrato il cartellino delle presenze in tre occasioni. Due le presenze per Veroli ('03) e Katseris ('01) mentre una sola per la punta Matteo Stroppa ('00).

Spezia squadra più giovane del campionato

La squadra più giovane del campionato di Serie B è lo Spezia. I liguri infatti hanno un’età media di 24 anni. Subito dietro si assestano il Parma e la Sampdoria con 24,1. Poi, come detto, Cosenza e Brescia con 24,4. A seguire c’è Cittadella a 24,8, la Ternana (25), Venezia e Ascoli, entrambe a 25,4 e appunto il Catanzaro (25,5) che precede il Modena a 25,6. La squadra meno giovane del campionato è il Como con un’età media di 26,7. I lariani superano di poco Lecco e Pisa con 26,6.