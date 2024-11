Nel primo turno del torneo i rossoblù scenderanno in campo in Toscana contro la Fiorentina. Prima c'è però da costruire la squadra: in panchina in arrivo Zaffaroni

La Lega Serie A ha reso noto che la gara Fiorentina – Cosenza, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si disputerà venerdì 13 agosto alle ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. La gara verrà trasmessa in diretta su Italia 1.

Sfida difficile

Dopo l'esclusione del Chievo Verona dalla prossima Serie B, il Cosenza è subentrato ai veneti, mentre in Coppa Italia ha preso il posto dell'Ascoli che avrebbe dovuto affrontare nel primo turno la Fiorentina. Per i lupi un'appuntamento ai limiti dell'impossibile considerando il fatto che al momento la squadra rossoblù conta solamente 7 tesserati e manca ancora l'allenatore. Elementi che certamente arriveranno in questi giorni ma che scenderanno in campo al Franchi con pochi giorni di allenamenti nelle gambe.

L'allenatore

Per quanto riguarda il discorso allenatore sembra quasi fatta per Marco Zaffaroni. Qualcosa in più si saprà nel pomeriggio quando verrà presentato ufficialmente alla stampa il neo direttore sportivo Roberto Goretti. A lui l'arduo compito di costruire una rosa capace di affrontare la prossima Serie B.