Si riparte da dove ci eravamo lasciati... così la Tonno Callipo fa tris vincendo la Supercoppa del Sud, dopo la promozione in B2 e la vittoria della Coppa Calabria.

Seppur ai primi due impegni ufficiali della nuova stagione e con nelle gambe soltanto due test amichevoli, la squadra del presidente Callipo, nel recente week end, ha imposto la legge del più forte mettendo in bacheca il triplete del suo fantastico 2024. Nel confronto a tre con le vincenti della Coppa regionale di Puglia e Campania con in palio l’inedita Supercoppa del Sud, un netto 3-0 nella prima gara di sabato con Monteroni, con parziali 25-14, 25-18, 25-19, ed un altrettanto indicativo 3-1 ai pari grado del Volley Napoli, hanno evidenziato la forza delle giallorosse che hanno fatto incetta anche di premi individuali. A partire dalla mvp Denise Vinci, quindi miglior centrale, palleggiatrice e libero rispettivamente a Macedo, Salimbeni e Quiligotti. E che dire poi di ben 5 giocatrici vibonesi in doppia cifra: sempre Denise con 18 punti, Macedo 16, Cammisa 15, Rizzo 14 e Bellanca 10. Chapeau!

Ovviamente tante luci, ma anche qualche naturale ombra, sotto forma di quel calo di tensione e concentrazione della squadra di coach Boschini nel terzo set e di qualche sincronismo in attacco da ben oliare, che ha consentito al Napoli di tentare di riaprire il match, salvo poi richiuderlo rimettendo in campo quelle qualità spesso ammirate la scorsa stagione. Ci riferiamo a determinazione su ogni singola palla ed a quei famigerati occhi di tigre, apprezzati in più di una giallorossa in campo, che spesso fanno la differenza.

In attesa dell’ultimo test precampionato domani a Santa Teresa Riva ed in vista dell’esordio di sabato 19 con Trevieffe, il momento è propizio per ascoltare il direttore sportivo Giuseppe ‘Peppe’ Defina che, per il secondo anno di fila, ha costruito con coach Boschini l’ambizioso roster della Tonno Callipo per affrontare al meglio il suo primo torneo di B2.

Domenica è arrivato il terzo trofeo della comunque giovane storia della Tonno Callipo al femminile. Sensazioni?

«Indubbiamente vincere fa sempre piacere! Certo continuare sulla striscia vincente dello scorso anno ancora di più. C’è da dire che, soprattutto nella nostra seconda gara contro Napoli, ci siano confrontati con una squadra della nostra stessa categoria di B2. È stata sicuramente una partita diversa da quelle giocate lo scorso anno, diciamo da un sapore differente che ci ha fatto entrare nel clima di quello che sarà il prossimo torneo di B2. Per cui aver vinto contro una pari grado è stata sicuramente una sensazione gradevole. Possiamo dire che abbiamo iniziato col piede giusto e questo ci fa molto piacere».

Continua a leggere l'intervista su IlVibonese.it.