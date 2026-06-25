Poco più di un mese e sarà 62ª edizione. La Traversata dello Stretto è pronta a tornare nel bel mezzo di un’accesissima estate sportiva, considerando la vicinanza con l'Europeo di Parigi che dal 4 all’8 agosto accenderà i riflettori proprio sul nuoto di fondo. Gli appassionati avranno molti appuntamenti di notevole interesse da seguire, a partire dalla grande classica che inaugurerà il tutto con la competizione del 2 agosto. La prima tappa d’avvicinamento scandita dagli organizzatori del Centro Nuoto Villa è stata la definizione della start list provvisoria, ma adesso gli 80 nuotatori qualificati sono chiamati a confermare la propria partecipazione entro il 30 giugno.

Mancano, dunque, cinque giorni prima di avere il quadro completo. Atleti e rispettive società di appartenenza hanno ancora del margine di tempo per apportare eventuali modifiche al proprio calendario, in cui attualmente figura la classica del nuoto di fondo. La Traversata sarà tappa fondamentale per molti, tra agonisti e master, ma eventuali rinunce potrebbero rappresentare un’occasione per chi non è riuscito a rientrare nella start list provvisoria e sogna un ripescaggio. Una volta prese atto delle eventuali comunicazioni di rinuncia, a partire dall’1 luglio, il Centro Nuoto Villa procederà alla verifica della regolarità di ogni registrazione e tassa di iscrizione. L’eventuale sostituzione con uno o più atleti presenti in lista d’attesa avverrà senza alcun preavviso ai nuotatori esclusi.

Sistemati gli ultimi aspetti organizzativi in termini di composizione dei profili partecipanti, la Traversata dello Stretto potrà avere la sua start list definitiva e con essa verrà composto uno speciale fascicolo di presentazione. Già realizzato lo scorso anno, il documento andrà a presentare singolarmente ogni nuotatore con informazioni e foto che verranno rese disponibili al pubblico durante la settimana di gara quando, nella zona arrivo, si potrà avere un riferimento video per conoscere meglio i nuotatori.