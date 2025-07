Mancava ancora qualche piccolo tassello, giusto per non lasciare nulla al caso. A meno di 24 ore dalla partenza per il ritiro in terra siciliana, la Vibonese batte un altro colpo sul mercato per ampliare ancora di più la rosa messa a disposizione al tecnico Esposito in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). L'organico infatti è ormai quasi al completo e necessita solo di altri due o tre piccoli tasselli.

Ecco il giovane portiere Ferilli

Uno è arrivato nella giornata odierna con l'ingaggio di Marco Ferilli. Sarà lui dunque a completare il roster dei portieri. Si tratta appunto di un giovane estremo difensore, classe 2007, che arriva in prestito dal Casarano dopo essere stato fortemente voluto dal direttore sportivo Angelo Costa, che ha superato la concorrenza di numerosi club interessati al giocatore. Il diciottenne, inoltre, si è rivelato essere tra i migliori giovani portieri in circolazione nel panorama nazionale. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Lecce, Gallipoli e Casarano appunto, proprio con quest'ultimo ha vinto il campionato di Serie D nella passata stagione. adesso la nuova avventura in rossoblù per confermarsi e arricchire ulteriormente la sua ancora giovane carriera. Quanto alla Vibonese, invece, il quadro è ormai pressocché chiaro, in attesa di iniziare la preparazione.