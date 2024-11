Una vittoria accarezzata per quasi tutta la partita e poi, a tempo scaduto, arriva la beffa. La Vibonese inaugura la propria stagione in Serie D con un punto esterno maturato a Caltanissetta, casa della neopromossa Nissa. Complessivamente buona la prova dei ragazzi di mister Facciolo che interpretano la gara nel modo giusto, soprattutto nel primo tempo, ma subiscono il cinismo del calcio, con i padroni di casa che riacciuffano il punteggio a tempo praticamente scaduto.

Le scelte dei due tecnici

Numeroso il pubblico sugli spalti nonostante il caldo del pomeriggio e che toccava i quasi 40 gradi. I locali si presentano con un 4-3-3 alquanto offensivo e nel reparto difensivo, sulla corsia di sinistra, adattano il nuovo acquisto argentino, classe 2005, Benjamin Loza. A completare il tridente offensivo insieme a Bollino e Diaz, invece, c'è una vecchia conoscenza del calcio calabrese riconosciuta in Gaston Semenzin che, nella stagione 2021-22, indossò la maglia della Reggiomediterranea nel campionato di Eccellenza. In panchina, per i locali, un'altra conoscenza del nostro calcio, anch'essa ex Reggiomediterranea, ovvero Emiliano Dalloro. Nella Vibonese non c'è l'attaccante Berardi, acciaccato, ma con un tridente che vede protagonisti Marras, Alagna e Terranova.

Partita dai due volti

Il lungo cammino stagionale parte col piede giusto per i ragazzi di mister Facciolo, o almeno parzialmente. Buon approccio infatti, in quel di Caltanissetta, regalando buone sensazioni e ampi margini di crescita con una squadra propositiva e che trova il vantaggio grazie alla rete di Alagna al minuto 39. Nella ripresa, però, si spegne qualcosa e la Vibonese va in panne, lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa che, alla fine, agguantano la partita con Rotulo a tempo scaduto.

Formazioni iniziali

NISSA: Cassano; Natale, Neri, Bruno, Loza; Maltese, Rotulo, Privitera; Bollino, Semenzin, Diaz. A disp.: Elezaj, Lo Pizzo, Agnello, Barrera, Samake, Tumminelli, Dalloro, Bieto, Aluisi. All. Terranova

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Checa, Capone; Giunta, Aronica, Cardinale; Marras, Alagna, Terranova. A disp.: Scarpato, Germinio, Santiago, Centrella, Ceschin, Atteo, Favo, Milazzo, Simonelli, La Torre. All. Facciolo

ARBITRO: Samuel Dania di Milano (assistenti Andrea Mapelli e Pietro Tinelli di Treviglio)