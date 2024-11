È una Vibonese sempre più incontenibile quella che ora guida, in solitaria, il Girone I di Serie D. Sono sette le vittorie nelle ultime otto partite. Contro un Ragusa in piena zona retrocessione basta un goal per tempo: il quarto stagionale di Alagna e il primo di Germinio.

Quarto risultato utile consecutivo per il Sambiase di mister Morelli, ora al quinto posto e in piena zona play-off. Al D’Ippolito i giallorossi schiantano la Nuova Igea Virtus con un secco 3-0 targato Umbaca (doppietta) e Ferraro.

Non bene la Reggina: gli amaranto non vanno oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Akragas al termine di un match più complicato del previsto. Grande protagonista Lazar, al quinto clean sheet consecutivo. Male anche il Locri di Ciccio Cozza, che si fa sorprendere in extremis dalla Sancataldese (goal di Montaperto) e scivola all’ottavo posto.

Non si ferma la corsa del Siracusa, che chiude la pratica Enna in poco più di 50’: le firme sono di Candiano, Maggio (doppietta) e Alma. Si arresta, invece, la Scafatese – che conferma il periodo non brillantissimo, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. A Caltanissetta passa la Nissa per 4-2: decisivi nel secondo tempo Diaz e Samake dopo il 2-2 della prima frazione.

Vittorie casalinghe, infine, per Licata e Paternò – che battono rispettivamente Acireale e Sant’Agata - ed esterna per un sorprendente CastrumFavara, che batte il Pompei.

La top 3 di LaC Sport

Il gradino più alto del podio è di Francesco Umbaca: il capitano del Sambiase sigla la doppietta che indirizza il match contro l'Igea Virtus e gioca una partita di spessore in entrambe le fasi. Il primo goal è, tra l'altro, un gran pezzo di bravura: si libera del difensore con una finta e poi non lascia scampo a Belmonte.

Secondo posto per José Augusto Diaz della Nissa: i suoi due goal contro la Scafatese hanno un peso specifico enorme e tirano fuori da una situazione difficile i siciliani di Nicola Terranova.

Terzo posto per un altro "calabrese": Fabio Alagna ha il merito di sbloccare il match contro il Ragusa con un goal da attaccante vero: si inserisce in profondità e, su lancio di Favo, è freddissimo a insaccare in rete.