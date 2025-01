Il ventesimo turno del campionato di Serie D è alle porte, pronto a rimescolare nuovamente le carte sia ai vertici che in ottica salvezza. Tra quelle che vogliono rientrare ai vertici, però, c'è indubbiamente la Vibonese che deve lasciarsi alle spalle il periodo opaco (due sole vittorie nelle ultime sei uscite) e soprattutto archiviare definitivamente la bruciante sconfitta di settimana scorsa sull'impraticabile campo di Lamezia contro il Sambiase. All'orizzonte c'è un altro derby tutto calabrese, dal momento che al Luigi Razza verrà a fare visita il Locri.

Facciolo mette il Locri nel mirino

In vista del match si è espresso, in conferenza stampa, il tecnico rossoblù Michele Facciolo: «Sarà una partita come tutte le altre, ovvero difficile, e poi non ci dimentichiamo che il Locri è un'ottima squadra e se la si guarda almeno dal centrocampo in su possiede ottimi giocatori con caratteristiche ben precise. Inoltre loro arrivano da una sconfitta in casa e verranno qui con tanta determinazione». E ancora: «Per noi è stata una settimana di lavoro importante e molto intensa, soprattutto dopo il dispendio di energie su un campo ai limiti della praticabilità come lo è stato quello del D'Ippolito domenica scorsa. Domani però la squadra arriva pronta e se davvero vogliamo ritornare a correre, c'è solamente un risultato. A me interessa che la squadra ritrovi lo smalto dell'andata». Capitolo indisponibili: «Giunta ha smaltito i postumi dell'influenza ed è a disposizione mentre Berardi e Simonelli non sono ancora pronti».