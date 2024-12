Una Vibonese ancora convalescente e reduce da risultati a singhiozzo (2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 uscite) chiamata a una prova di forza nel sedicesimo turno del campionato di Serie D (Girone I) a prescindere dal risultato, contro la capolista Siracusa che in 15 gare effettive, prima di oggi, aveva subito solamente 5 reti. Torna allo stadio Luigi Razza da avversario il grande ex Convitto.

Primo tempo

Mister Facciolo presenta un 4-3-3 di base con Brusca in porta, ancora favorito a Illipronti. La difesa a quattro è praticamente la titolare con Fontanelli, Squillace, Capone e Germinio. A centrocampo, capitan Favo è affiancato dal solito Giunta e da Milazzo. Il tridente d'attacco è quello ormai collaudato e composto da Berardi, Alagna e Terranova. Inizialmente in panchina i due nuovi acquisti, Nunziante e Napolitano.

Quanto alla capolista, mister Turati propone invece un dinamico e alquanto sfrontato 4-3-3 con Iovino tra i pali, protetto dai quattro di difesa Puzone, Baldan, Suhs e Pistolesi. I tre a operare a centrocampo sono Palermo, Limonelli e Acquadro. In avanti ecco Alma, Maggio e Di Grazia. Inizialmente in panchina il grande ex di turno, Convitto.

Fase iniziale con qualche buona trama da parte dei padroni di casa con l'incursione di Milazzo non finalizzata, e il cross di Squillace dopo una buona tela di passaggi, anche se il traversone non è stato dei migliori. Al decimo minuto calcio di punizione in favore del Siracusa e, della battuta, si incarica Di Grazia che calcia in porta centralmente ma Brusca è attento. Un minuto dopo ancora siciliani in avanti, sul settore destro del terreno di gioco, con Alma che mette in mezzo, ancora verso Di Grazia, ma il colpo di testa non inquadra la porta. Al ventesimo la Vibonese si rifà vedere dalle parti di Iovino con Alagna palla al piede dal limite dell'area ma, tra le tante opzioni, sceglie di calciare malamente alto. Un minuto più tardi bella incursione di Squillace dalla sinistra, il quale entra in area e mette un velenoso pallone basso in mezzo, anche trovare Giunta il quale calcia a botta sicura ma, in questo caso, si supera il portiere siciliano con una grande risposta. L'intervallo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo

Nella ripresa scendono in campo gli stessi 22 del primo tempo. Subito pericoloso però il Siracusa, con Maggio che approfitta di un errore grossolano di Capone e va alla conclusione, ma si salva in qualche modo la retroguardia rossoblù. Al quarto d'ora, però, è la Vibonese che ha una macroscopica occasione per passare in vantaggio: incursione dalla sinistra di Giunta che mette in mezzo un velenoso filtrante a trovare Berardi il quale, da due passi, doveva appoggiare in rete ma non è preciso e il pallone va fuori. Capovolgimento di fronte qualche minuto più tardi con Suhs che, dal limite dell'area, prova la botta che porta però a un corner. Sul conseguente calcio d'angolo pericoloso Maggio su colpo di testa, ma la difesa rossoblù allontana. Al 17' st arriva il gol del vantaggio siciliano: Limonelli palla al piede, nelle zone di centrocampo, intuisce e poi vede l'incursione, a catturare lo spazio sulla sinistra, di Di Grazia. Il filtrante è millimetrico e mette Di Grazia praticamente sotto porta. Il tocco sotto supera Brusca. Problemi all'illuminazione, a causa di un temporale improvviso con annessi tuoni che hanno dato problemi appunto ai lampioni. Partita sospesa per qualche minuto, prima di riprendere. Il risultato non cambierà più, con la Vibonese che chiude il suo 2024 casalingo con un'altra sconfitta. Appuntamento a domenica per l'ultima gara dell'anno solare.

Il tabellino

VIBONESE: Brusca; Fontanelli, Squillace, Capone, Germinio; Favo, Giunta (30' st Simonelli), Milazzo (35' st Nunziante); Berardi (17' st Napolitano), Alagna, Terranova. A disp.: Illipronti, Atteo, Checa, Aronica, Cardinale, Nunziante, Cosmano. All. Facciolo

SIRACUSA: Iovino (40' st De Silvestro); Puzone, Baldan, Palermo, Pistolesi; Acquadro, Limonelli, Palermo; Alma (45' st Falla), Di Grazia (27' st Longo), Maggio (29' st Sarao). A disp.: De Silvestro, Russotto, Convitto, Rizzo, Parisi, Di Paolo. All. Turati

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera (assistenti Angelo Di Curzio di Civitavecchia e Simone Ambrosino di Nichelino)

MARCATORI: 18' st Di Grazia (S)

NOTE: Ammoniti: Terranova (V), Milazzo (V), Acquadro (S). Al 45' st espulso Puzone (S) Rec.: 3' pt-6' st