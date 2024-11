Il direttore generale Danilo Beccaria presenta il nuovo acquisto della Vibonese, che risponde al nome di Arnor Angeli, classe '91

"Iniziamo la nostra campagna di rafforzamento con un acquisto importante, per dimostrare il nostro impegno e le nostre intenzioni in vista del prossimo campionato". Con queste parole il direttore generale Danilo Beccaria presenta il nuovo acquisto della Vibonese, che risponde al nome di Arnor Angeli, classe '91, centrocampista centrale, che ama giocare davanti alla difesa e che ha illustri trascorsi in categorie superiori, avendo altresì giocato nelle Nazionali giovanili del Belgio fino all'Under 21.

Il presidente Caffo ed il dg Beccaria hanno così perfezionato il primo acquisto per la stagione 2016/17. Un avvio "col botto" per la Vibonese, che a breve concluderà altre operazioni di mercato. "Riteniamo di aver messo a disposizione del nostro allenatore un ottimo calciatore – aggiunge Danilo Beccaria - il migliore sulla piazza rispetto a quelle che sono le nostre possibilità e intenzioni. Arnor Angeli aveva parecchio mercato in Lega Pro e nella seconda serie di numerosi campionati internazionali. Siamo felici di avere qui con noi un calciatore di tale spessore, con così illustri trascorsi, espressione di una nazione che a livello giovanile sta sfornando numerosi talenti. E ci gratifica il fatto che abbia sposato la causa della Vibonese".

Per quanto riguarda le prossime operazioni "fra qualche giorno provvederemo, assieme a mister Costantino, ad invididuare i calciatori funzionali al nostro progetto. Assieme al presidente Caffo – conclude Danilo Beccaria – ce la stiamo mettendo tutta per allestire una formazione competitiva che possa regalarci qualche soddisfazione. Spero che la gente e la città di Vibo comprendano i nostri sforzi e ci stiano ancora più vicino