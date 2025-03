Il tecnico rossoblù soddisfatto della prova in terra sicula: «Era un campo difficile, ma contava solamente vincere e farlo bene. Mancano sette partite»

La Vibonese ritrova il sorriso e, nella ventisettesima giornata del campionato di Serie D (girone I) batte a domicilio il Ragusa. Il club rossoblù ritrova dunque il sorriso dopo tre sconfitte consecutive che avevano complicato la corsa alla soglia play off.

Una gara gagliarda quella della formazione di mister Facciolo che ha meritato i tre punti per quanto fatto vedere nell'arco dei novanta minuti. Il gol decisivo è a opera di Cardinale che alla mezz'ora del primo tempo è bravo a ribadire in rete una respinta del portiere Grasso su tiro di Napolitano. Un successo peraltro ancora più importante perché permette di accorciare su Scafatese e Sambiase, entrambe confitte rispettivamente contro Nissa e Igea Virtus.

Facciolo nel post partita

Soddisfatto anche il tecnico rossoblù Michele Facciolo della vittoria, anche perché è arricchita dalla prestazione: «Questa era una partita difficile da preparare, anche perché giocare sul campo del Ragusa non è facile per nessuno. Nel primo tempo abbiamo avute occasioni anche sullo 0-0, come quella di Alagna, poi però siamo riusciti ugualmente a sbloccarla e siamo stati bravi a soffrire, rimanendo attenti e concentrati su molte situazioni avversarie. Nella ripresa ci siamo un po' abbassati, ma quello che contava oggi era fare risultato accompagnandolo con una grossa prestazione».

L'obiettivo rimane lo stesso: «Vogliamo centrare i play off, ma è inutile dire che dobbiamo cercare di vincerle tutte perché mancano solo sette partite e i punti a disposizione iniziano a essere pochi. Dobbiamo dare battaglia in ogni campo». Adesso la pausa, poi i rossoblù ospiteranno l'Acireale.