Tre sconfitte nelle ultime quattro gare è un bottino alquanto magro per una squadra come la Vibonese. Il club rossoblù sta attraversando un periodo opaco, certo, complice anche la sfortuna, ma adesso è arrivato il momento di fare punti per non rischiare di perdere ulteriore terreno con la vetta (attualmente distante sei lunghezze) o addirittura mettere a rischio la zona playoff. La squadra di mister Facciolo, dunque, partirà per la volta di Agrigento, casa del fanalino di coda Akragas, per il quindicesimo turno di Serie D (Girone I).

Le sensazioni di Facciolo

Ecco le sensazioni del tecnico Michele Facciolo subito dopo la rifinitura: «I passi falsi non piacciono a nessuno ma ci stanno e sono fisiologici, soprattutto se hai un gruppo molto giovane come quello che ho io. Al netto delle sconfitte ravvicinate, tutte maturate per motivi diversi, sono straconvinto che la squadra tornerà a essere quella vista per tre quarti del corrente girone d'andata».

I convocati

Per la trasferta siciliana, il tecnico rossoblù ne convoca venti. I tre portieri sono Illipronti, Marano e Brusca mentre i difensori sono riconosciuti in Fontanelli, Squillace, Checa, Capone, Fiumara e Berlingeri. Non convocato il giovane Cosmano dopo le due gare consecutive da titolare. A centrocampo c'è capitan Favo insieme a Giunta, Atteo, Aronica, Cardinale, Castillo e Milazzo. Il reparto d'attacco sarà formato da Simonelli, Berardi, Terranova e Alagna.