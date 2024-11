Prima vittoria esterna per la squadra di Alessandro Erra. Protagonista assoluto Umberto Improta autore della doppietta che ha steso il Melfi a domicilio

LAMEZIA TERME (CZ) - Nel segno di Umberto Improta. La Vigor Lamezia sbanca Melfi grazie ad una super prestazione dell’attaccante bincoverde. Sue le firme sui due palloni in fondo al sacco che hanno steso i lucali. Primo successo esterno per la squadra di Alessandro Erra e miglior medicina per digerire definitivamente il ko beffa di sabato scorso contro la Salernitana. Lametini a tamburo battente all’Arturo Valerio. Passano solo 8 minuti ed i calabresi sono già avanti. Del Sante è imprendibile, palla ad Improta e gol dell’1-0. In contropiede arriva anche il raddoppio lametino con il gran tiro del numero 7 biancoverde che si infila dietro le spalle di Perini. Doppietta personale e sblocco ufficiale in campionato. Melfi in ginocchio e non pervenuto. I locali escono allo scoperto solo nella ripresa quando arriva anche il gol. Ma l’orologio segna già il minuto numero 88. E’ troppo tardi per una clamorosa rimonta. Vince la Vigor che resta li con le grandi in classifica. (ab)