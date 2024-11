I neroarancio sono tornati ad allenarsi in vista delle due gare di campionato di questa settimana. Sul parquet già mercoledì sera per l’anticipo della 18^ giornata. Benedetto: 'Sono ottimista'.

Dopo la bella vittoria al PalaBattisti di Verbania, la Viola è tornata ad allenarsi in vista della delicata settimana che l’attende. Due gare in pochi giorni la prima al PalaCalafiore contro Recanati (mercoledì sera) la seconda (domenica pomeriggio) in Lombardia a casa del Treviglio. Quest’ultima compagine diretta avversaria dei reggini (ora a quota 22 punti in classifica).



In casa neroarancio si cerca di recuperare al più presto Erik Rush importantissima ala grande, che sul parquet fino a questo momento ha fatto sempre la differenza.



Anche se la squadra, proprio contro Omegna, ha dimostrato di saper affrontare ogni defezione del roster. Come sottolineato dallo stesso allenatore Giovanni Benedetto: “Le nostre - ha affermato - sono tutte vittorie di squadra ma quella di sabato lo è stata in modo particolare poiché, dopo la ricerca di equilibri nuovi, siamo tornati a vincere su un campo molto difficile. Ora – ha concluso il coach - guardiamo al futuro con rinnovata fiducia, con la consapevolezza dei nostri limiti e con la determinazione di sempre”.