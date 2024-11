Il tecnico ha una formula contrattuale da un anno più opzione, per cui salvo sorprese rimarrà al suo posto. Poi si potrà partire con la programmazione sportiva

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria sta muovendo i primi passi nella programmazione della stagione 2022/23. Quella ventura sarà un banco di prova importante per la società del presidente Laganà, in vista di una riforma che stresserà e non poco i club di Serie B. Solo le prime otto resteranno nel terzo livello del basket nostrano, servirà allestire un roster competitivo da affidare ad una guida tecnica esperta e competente.

Conferma?

La prima pietra dovrebbe essere la conferma di Domenico Bolignano. L’head coach della Viola ha avuto qualche sondaggio da altri club, grazie al bel percorso portato avanti nell’annata 2021/22. Il tecnico aveva una formula contrattuale da un anno più opzione, per cui il matrimonio fra le parti dovrebbe proseguire salvo sorprese. Verso la fine del mese si metteranno a posto gli ambiti burocratici, subito dopo si passerà alla progettazione sportiva.