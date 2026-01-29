La rivoluzione nel mercato di riparazione e la ripartenza nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La Virtus Rosarno è ancora in fase di assestamento e, soprattutto, alla ricerca della prima vittoria in questo 2026 ma le risposte dal campo sono state positive, come l'ultima prestazione di domenica contro il Soriano Fabrizia, in un match terminato 1-1.

Pari e crescita

A siglare l'iniziale gol del vantaggio è stato il centrocampista Francesco Filì che si esprime così ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita abbastanza maschia, soprattutto perché giocata sotto la pioggia e di conseguenza nessuno voleva rischiare nulla. Il Soriano Fabrizia aveva più forza fisica e dunque era favorito anche sui duelli vinti in ogni zona di campo, di fatti ci ha dato filo da torcere anche sui calci piazzati. In seguito abbiamo infatti subìto il pareggio ma negli ultimi dieci minuti abbiamo tenuto botta».

Obiettivi e cambiamenti

Una Virtus Rosarno completamente rivoluzionata dal mercato invernale e con una rosa diversa da quella di inizio stagione. Di conseguenza sono cambiati anche gli obiettivi a campionato in corso: «Ci sono stati tanti cambiamenti - prosegue Filì - e nel periodo di Natale ci siamo allenati con gli uomini contati anche a causa delle numerose partenze. Nella settimana passata però sono arrivati altri giocatori e dunque inizieremo con allenamenti più intensi per aiutarli a integrarsi nel gruppo».

Cambiata dunque la visione stagionale: «Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di sudare la maglia e stare tutti uniti, aiutandoci l'uno con l'altro. A inizio stagione c'era un obiettivo preciso che era quello di sgomitare per i vertici, adesso ne è subentrato un altro anche perché sono andati via giocatori esperti e che questa categoria l'avevano anche vinta. Guardiamo partita dopo partita cercando di dare ogni domenica il massimo, soprattutto per i nostri tifosi perché lo meritano e ogni domenica ci supportano sia con il sole che con la pioggia e questo per noi deve essere motivo di orgoglio e di forza».