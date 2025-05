Una neopromossa trasformata in big del girone I di Serie D. Riconoscimento speciale per i giallorossi, che si preparano al prossimo campionato e all'attesissimo derby contro la Vigor Lamezia

Un quarto posto finale nel campionato di Serie D e una semifinale play off disputata, tutto questo con l'etichetta di neopromossa. Il Sambiase ha senz'altro dipinto un capolavoro nel campionato appena trascorso, dal momento che i giallorossi si sono rivelati la più bella sorpresa della stagione. Organizzazione e competenza sono stati i principali punti di forza della società, guidata quest'anno da mister Claudio Morelli che ha messo anche la sua firma sul grande risultato ottenuto.

Sambiase insignito del premio LaC

A tal proposito il Sambiase è stato premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 come squadra dell'anno nei campionati dilettantistici calabresi. A ritirare il premio è stato Nicola Samele, direttore sportivo giallorosso in attesa di ufficialità: «La programmazione è iniziata subito dopo la fine del campionato, con la società che si sta riorganizzando soprattutto con i soci. La prima cosa da fare, inoltre, è quella di dare un'occhiata e stare attenti al bilancio e poi, una volta chiusa questa fase, penso che tra circa una settimana avremo il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Da lì poi sarà tutto a cascata».

Sarà un Sambiase nuovo

Squadra che vince non si cambia recita il detto, ma probabilmente qualche dettaglio fisionomico il Sambiase lo cambierà anche perché il calciomercato è imprevedibile: «So che un sacco di nostri ragazzi - continua Samele - hanno offerte da campionati ancora più importanti di questo. Sicuramente, chi si occuperà del mercato, cercherà senz'altro di trattenere quanti più giocatori possibili anche se non sarà facile. Inoltre bisogna anche vedere l'orientamento del nuovo allenatore dopo la separazione con mister Morelli, dunque è tutto in itinere».

Torna il derby

Sarà inoltre un'annata infuocata per tutto il territorio lametino dal momento che il prossimo anno tornerà il derby contro la Vigor Lamezia, uno dei derby storici e più caldi della regione: «Tornano due bellissime giornate di sport che abbiamo già vissuto qualche anno fa sia in Serie D che in Eccellenza e non è mai successo un problema tra le due tifoserie, e sono sicuro che sarà così anche nella prossima stagione. Saranno due pomeriggi da vivere tutti d'un fiato».